По пути в аэропорт (10) 엊그제 같은데

Определились четыре кандидата в президенты РК
2021-11-13
#Говорим как герои сериалов l 2021-11-14
Диалог недели
할머니(Бабушка): 이젠 여기 사람 다 됐네.
Теперь ты прям как местный житель.
여기 처음 왔을 때가 엊그제 같은데. 아이고.
А казалось, что ты только недавно приехал сюда. Эх.
도우(То У): 안녕하셨어요?
Как вы поживаете?
할머니(Бабушка): 응.
Хорошо.
Фраза недели
엊그제 같은데
[От-к-чжэ гатх-ын-дэ]
Казалось, что только недавно
Грамматика
엊그제 – существительное, которое имеет значение «только недавно», «только на днях». 같은데 от окончания같다, которое превращает слово в прилагательное и добавляет такие значения как «подобно чему-либо», «как будто», «словно», «как» и др. К слову 같다 присоединилось восклицательное окончание -은데. Все вместе получается 엊그제 같은데, что означает «казалось, что только недавно». Обычно используя данную фразу, говорящий выражает сожаление о том, что время летит быстро.
Внимание
☞ примеры:
고등학교 졸업한 지가 엊그제 같은데, 곧 서른이라니
«Казалось, что я только недавно окончила школу, а мне уже скоро исполнится 30 лет»
여름이 엊그제 같은데 벌써 이렇게 춥다니
«Казалось, что только недавно было лето, а уже так холодно»
☞ в форме разговорной речи: 엊그제 같은데
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 엊그제 같은데요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 엊그제 같습니다
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-11-13
2021-11-12 16:04:03
2021-11-12 15:29:05
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