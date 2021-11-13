По пути в аэропорт (10) 엊그제 같은데

Диалог недели

할머니(Бабушка): 이젠 여기 사람 다 됐네.

Теперь ты прям как местный житель.

여기 처음 왔을 때가 엊그제 같은데. 아이고.

А казалось, что ты только недавно приехал сюда. Эх.

도우(То У): 안녕하셨어요?

Как вы поживаете?

할머니(Бабушка): 응.

Хорошо.





Фраза недели

엊그제 같은데

[От-к-чжэ гатх-ын-дэ]

Казалось, что только недавно





Грамматика

엊그제 – существительное, которое имеет значение «только недавно», «только на днях». 같은데 от окончания같다, которое превращает слово в прилагательное и добавляет такие значения как «подобно чему-либо», «как будто», «словно», «как» и др. К слову 같다 присоединилось восклицательное окончание -은데. Все вместе получается 엊그제 같은데, что означает «казалось, что только недавно». Обычно используя данную фразу, говорящий выражает сожаление о том, что время летит быстро.





Внимание

☞ примеры:

고등학교 졸업한 지가 엊그제 같은데, 곧 서른이라니

«Казалось, что я только недавно окончила школу, а мне уже скоро исполнится 30 лет»

여름이 엊그제 같은데 벌써 이렇게 춥다니

«Казалось, что только недавно было лето, а уже так холодно»





☞ в форме разговорной речи: 엊그제 같은데

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 엊그제 같은데요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 엊그제 같습니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



