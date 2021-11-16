Миссия выполнима (미션 파서블)





У Су Хан перебивается от одной подработки до другой, поэтому берется за любое дело, которое попадает ему в руки. Перед ним появляется секретный агент Ю Да Хи, которая предлагает ему 10 миллионов вон за то, чтобы он вместе с ней расследовал дело о незаконном обороте оружия. Разумеется, Су Хан соглашается, потому что ему нужны деньги. Так начинается уморительная погоня двух совершенно разных персонажей за картелем нелегальных торговцев оружием.