Миссия выполнима (미션 파서블)

План закупки перорального противовирусного препарата от COVID-19
2021-11-16
#Пять минут о кино l 2021-11-16
У Су Хан перебивается от одной подработки до другой, поэтому берется за любое дело, которое попадает ему в руки. Перед ним появляется секретный агент Ю Да Хи, которая предлагает ему 10 миллионов вон за то, чтобы он вместе с ней расследовал дело о незаконном обороте оружия. Разумеется, Су Хан соглашается, потому что ему нужны деньги. Так начинается уморительная погоня двух совершенно разных персонажей за картелем нелегальных торговцев оружием.
2021-11-16
2021-11-16
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