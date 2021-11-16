Компания PINTEL - разработчик решений для видеоанализа

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Сегодня мы представим вам компанию PINTEL (핀텔), которая является поставщиком интеллектуальных систем видеоаналитики. С подробностями – президент компании г-н Ким Дон Ги.





В наши дни для видеоанализа используется технология искусственного интеллекта. Мы разработали собственный алгоритм глубокого обучения, способный анализировать изображения с высоким разрешением в реальном времени без потери качества. Мы сосредоточились на исследованиях и разработках в первые три-четыре года после основания компании в 2016 году, а продукцию смогли выпустить совсем недавно. Основываясь на собственных технологиях, мы готовы реагировать на растущий спрос в отраслях B2B для «умных» городов. Мы уже реализовали в общей сложности 25 проектов «умного» города, и с момента основания компании наши продажи ежегодно увеличиваются более чем вдвое.





Г-н Ким Дон Ги работает в сфере информационных технологий около 20 лет. Он был уверен в потенциале видеоанализа на основе искусственного интеллекта, потому и основал собственную компанию PINTEL. По состоянию на прошлый год, в государственных учреждениях Республики Корея были установлены более 1 млн 300 тыс. камер видеонаблюдения. Используя записи с камер, компания PINTEL делает жизнь людей безопаснее и удобнее. Проекты «умного» города охватывают множество областей, включая образование и энергетику. Важный проект - система распознавания лиц для предотвращения преступлений, поддержания общественного порядка и контроля за пожилыми людьми с деменцией. Глобальный рынок «умных» городов растёт на 19-20%, а южнокорейский - на 24% в год. «Умный город» решает такие проблемы как движение, окружающая среда и жильё, путём внедрения передовых информационных и коммуникационных технологий. Компания PINTEL гордится своей системой «Умный переход», которая собирает информацию о дорожном движении в режиме реального времени и переключает сигналы светофора в соответствии с ней.





В наши дни телевидение передаёт изображения с высоким разрешением. Наше решение может анализировать изображения с высоким разрешением без ущерба для качества. Анализ изображений с высоким разрешением требует больших вычислений, но даже с меньшим объёмом вычислений наше решение может точно обрабатывать изображения. Оно позволило сократить время анализа изображений с камер видеонаблюдения на 35%, а ресурсы компьютера - на 60%, одновременно повысив точность на 20% по сравнению с предыдущей технологией. Наше технологическое превосходство признано правительством.





Еще одно привлекательное решение PINTEL - система «Обнаружение аварий», которая смонтирована на Западной подземной скоростной автомагистрали, открывшейся 1 сентября этого года. Это четырёхполосный туннель протяжённостью 10 км 330 м. Анализируя в режиме реального времени записи с камер видеонаблюдения, система автоматически обнаруживает неожиданные ситуации на дороге, такие как остановившиеся автомобили, нарушения правил движения, появление пешехода, и уведомляет о них диспетчерскую. Система предотвратила крупную аварию в первый же день после её установки, когда грузовик столкнулся с легковым автомобилем внутри туннеля. Недавно компания PINTEL получила государственный сертификат, который мало кто получает.





Сертификата New Excellent Technologies удостаивают технологии, разработанные отечественными компаниями или исследовательскими институтами. Получить сертификат очень сложно. PINTEL, вероятно, единственный поставщик решений искусственного интеллекта, получивший его. Я думаю, что тем самым была признана наша технология быстрого и точного анализа изображений с использованием небольшого количества компьютерных ресурсов. Кроме того, успешные решения, используемые в проектах, которые поддерживает государство, признаны министерством науки и информационно-коммуникационных технологий инновационными продуктами. Это признание получили наши решения по трафику и безопасности. С 2022 года министерство будет закупать инновационные продукты и использовать их в других проектах.





Компания PINTEL продолжает стремиться к инновациям. Она практически завершила разработку технологии, позволяющей сократить время на анализ видео на 80–90%. Она способна распознавать лица на расстоянии 12 метров с точностью 99,7%. Цель компании PINTEL - стать технологической компанией номер один на мировом рынке. «Умный» город - это не просто жилое пространство. Он помогает улучшить качество жизни, создать рабочие места и защитить окружающую среду. Сам по себе «умный» город - это огромная индустрия. Республика Корея обладает богатым опытом и знаниями в области развития новых городов, может похвастаться лучшими в мире информационными и коммуникационными технологиями. У страны есть высокая вероятность стать лидером на рынке «умных» городов благодаря компании PINTEL.