Дефицит водного раствора мочевины

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Продолжающийся кризис с поставками водного раствора мочевины потрясает Республику Корея. Растут опасения, что его нехватка может вызвать сбои во многих сферах, начиная от логистики и работы служб специального назначения – полиции, пожарной охраны и скорой помощи - до производства сельскохозяйственных удобрений и продуктов питания. Растут опасения, что страна может столкнуться с перебоями в работе тепловых электростанций и поставок электроэнергии, что приведёт предстоящей зимой к энергетическому кризису. Ситуацию комментирует начальник отдела экономических исследований Корейского института экономики и промышленности г-н Ким Гван Сок.





Из примерно 10 миллионов дизельных автомобилей, имеющихся в стране, 4 миллиона используют водный раствор мочевины для сокращения вредных выбросов. Из них 2 миллиона - грузовики. Если из-за нехватки мочевины они будут выведены из эксплуатации, это приведёт к транспортному коллапсу. Могут пострадать и другие отрасли – производство газа, удобрений, стали и автомобилей. К сожалению, около десяти лет назад все отечественные предприятия по производству мочевины закрылись, а сегодня нехватка её водного раствора приводит к остановке производства.





Водный раствор мочевины является катализатором для уменьшения выбросов вредных газов, выделяемых дизельными автомобилями. Мочевина смешивается с водой в соотношении приблизительно 1:2, и этот раствор разлагает загрязняющие вещества оксида азота, выделяемые дизельными автомобилями, на газообразный азот и воду. Без этого решения дизельные двигатели могут не работать, а дизельные автомобили могут работать неправильно. Проблема в том, что Республика Корея на 97% зависит от импорта мочевины из Китая, который начал прекращать её поставки 15 октября. Китай производит мочевину путём извлечения аммиака из угля, но приостановка его импорта из Австралии привела к нехватке в Китае. Однако дефицит мочевины возник не за один день.





Торговая война между США и Китаем длится не один год. С момента инаугурации правительства Джо Байдена Китай предпринимает экономические меры против США и их союзников, включая Республику Корея. Например, Китай ввёл налоги на австралийское вино в размере более 200% и фактически прекратил импорт угля из Австралии. Ограничения на экспорт карбамида, введённые Китаем, можно рассматривать как часть его стремления к глобальной гегемонии. Эта тенденция прогнозировалась годами, и эксперты постоянно предупреждали о возможных ответных мерах Китая. Но правительство не смогло спрогнозировать ситуацию в долгосрочной перспективе и начало работать только тогда, когда время оказалось упущено. Премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём был даже вынужден извиниться за запоздалый ответ Сеула на возникшую проблему.





К счастью, в ближайшее время ожидается прибытие в страну около 19 тыс. тонн мочевины, застрявшей на китайской таможне, что поможет частично решить проблему дефицита. Этого количества, наряду с мочевиной, которая уже получена, достаточно для производства 57 тыс. тонн водного раствора, который можно будет использовать в течение нескольких месяцев. Однако Китай не возобновил поставки на постоянной основе, а новые источники импорта не найдены. Это означает, что удалось лишь выиграть время без какого-либо фундаментального решения. Республика Корея зависит от других стран в производстве многих товаров. Так, зависимость от Китая в поставках магниевых слитков, которые используются для производства каркасов автомобилей и деталей самолётов, составляет 100%. На долю Китая приходятся 85% поставок этого элемента, поэтому Республике Корея будет нелегко найти альтернативные источники импорта. Любое сокращение импорта магниевых слитков может нарушить производство основных экспортных товаров, таких как автомобили, смартфоны и аккумуляторы.





Китай сокращает поставки сырья. Китайские СМИ подчёркивают, что мир должен признать роль Китая в глобальных цепочках поставок. Их агрессивные высказывания указывают на то, что Китай намерен использовать сырьё в качестве средства дипломатического или торгового давления. Для того, чтобы поставить заслон действиям Китая, США настаивают на создании альтернативных цепочек поставок. До прошлого года две страны соревновались в основном в высокотехнологичных сферах. Теперь соперничество сверхдержав переходит на сырьё и ресурсы.





Дефицит мочевины показывает, что экономика тесно связана с безопасностью и дипломатией. Дипломатический конфликт может повлиять на экономику в любое время в условиях запутанных глобальных цепочек поставок. Конфликт с определённой страной может ударить по экономике. Об этом свидетельствует экономический ответ Пекина на решение Сеула разместить на своей территории американские противоракетные системы в 2016 году и экспортные ограничения Японии в 2019 году. Фактором, стоящим за дефицитом мочевины, является дипломатический конфликт между Китаем и Австралией. Эксперты призывают как можно скорее разработать средне- и долгосрочные меры. В краткосрочной перспективе необходимо предотвратить нарушение внутренней логистической сети. В долгосрочной перспективе придётся пересмотреть направления импорта ресурсов и производить максимум материалов внутри страны. Отсутствие одного, казалось бы, незначительного компонента может остановить работу транспорта и подорвать промышленность в целом. Чрезмерная зависимость от конкретной страны в получении важных ресурсов может оказаться попросту опасной. Два года назад односторонние экспортные ограничения повергли в панику южнокорейские компании. Однако в конце концов они превратили кризис в возможность ещё больше повысить свою конкурентоспособность. В нынешней ситуации необходимо выработать тщательно спланированную стратегию, чтобы нынешний дефицит мочевины тоже запомнился как пример обращения неудачи на пользу.