Ослиные уши короля

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно жил-был один милостивый король. Он всегда старался понять непростую жизнь народа, за что его очень любили. Но у короля был один секрет, о котором он никому не рассказывал. Секрет этот крылся в том, что его уши постепенно росли и всё больше походили на ослиные.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

- Вы знаете, я так плохо себя чувствую. Сегодня мне нужен отдых.

Король придумывал отговорки о болезни, чтобы не встречаться с людьми, но вечно избегать людей он не мог.

- Точно! Вот что я могу сделать!

Наконец король придумал отличный способ.

- Мне нужен новый головной убор. Приведите мне лучшего шапочника в стране.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Слуги обыскали всю страну и привели несколько шапочников. В конце концов, король выбрал мастера, который показался ему самым немногословным. Правитель строго-настрого наказал шапочнику хранить всё увиденное в секрете, после чего снял головной убор. Мастер сильно удивился, но виду не подал. С нарочитым спокойствием он измерил окружность головы короля и нужную длину.

«Вот странно-то. Почему у короля такие большие уши? Наверняка раньше они были не такими…»





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Днями и ночами уши короля беспокоили думы шапочника. Сердце охватила тревога, отчего он теперь плохо спал, а говорил ещё меньше. Конечно, родные беспокоились о нём: спрашивали, не заболел ли, о чём тревожится.

- Да дело-то вот в чём...

Но когда он уже было собирался рассказать, ему слышался голос короля, грозивший о строгом наказании в случае нарушения обещания. Вот почему шапочник не мог ничего рассказать.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Шапочник разбогател, так как получал большую плату за каждый новый головной убор. Но богатство совсем не сделало его счастливым.

- Ах, как тяжко на душе... Вот бы рассказать кому, тогда сразу станет легче.

Однажды ночью шапочник пошёл в бамбуковый лес и прокричал там во весь голос:

- У короля ослиные уши! У короля ослиные уши!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В дни, когда дул сильный ветер, в деревне слышали не только шум бамбуковых листьев, но и эти странные крики.

- У короля ослиные уши! У короля ослиные уши!

Жители деревни собирались вместе, чтобы посудачить, и эти слухи дошли и до короля.

- Говорят, эти слухи доносятся из бамбукового леса, когда дует ветер. Велю сейчас же вырубить эти деревья!

По приказу короля весь бамбук срубили, а вместо него посадили деревья кизила. И всё равно в дни, когда дул ветер, к ветру примешивались слова «У короля ослиные уши», которые слышала вся деревня.