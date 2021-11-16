Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Ослиные уши короля
2021-11-16
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-11-16
Давным-давно жил-был один милостивый король. Он всегда старался понять непростую жизнь народа, за что его очень любили. Но у короля был один секрет, о котором он никому не рассказывал. Секрет этот крылся в том, что его уши постепенно росли и всё больше походили на ослиные.
- Вы знаете, я так плохо себя чувствую. Сегодня мне нужен отдых.
Король придумывал отговорки о болезни, чтобы не встречаться с людьми, но вечно избегать людей он не мог.
- Точно! Вот что я могу сделать!
Наконец король придумал отличный способ.
- Мне нужен новый головной убор. Приведите мне лучшего шапочника в стране.
Слуги обыскали всю страну и привели несколько шапочников. В конце концов, король выбрал мастера, который показался ему самым немногословным. Правитель строго-настрого наказал шапочнику хранить всё увиденное в секрете, после чего снял головной убор. Мастер сильно удивился, но виду не подал. С нарочитым спокойствием он измерил окружность головы короля и нужную длину.
«Вот странно-то. Почему у короля такие большие уши? Наверняка раньше они были не такими…»
Днями и ночами уши короля беспокоили думы шапочника. Сердце охватила тревога, отчего он теперь плохо спал, а говорил ещё меньше. Конечно, родные беспокоились о нём: спрашивали, не заболел ли, о чём тревожится.
- Да дело-то вот в чём...
Но когда он уже было собирался рассказать, ему слышался голос короля, грозивший о строгом наказании в случае нарушения обещания. Вот почему шапочник не мог ничего рассказать.
Шапочник разбогател, так как получал большую плату за каждый новый головной убор. Но богатство совсем не сделало его счастливым.
- Ах, как тяжко на душе... Вот бы рассказать кому, тогда сразу станет легче.
Однажды ночью шапочник пошёл в бамбуковый лес и прокричал там во весь голос:
- У короля ослиные уши! У короля ослиные уши!
В дни, когда дул сильный ветер, в деревне слышали не только шум бамбуковых листьев, но и эти странные крики.
- У короля ослиные уши! У короля ослиные уши!
Жители деревни собирались вместе, чтобы посудачить, и эти слухи дошли и до короля.
- Говорят, эти слухи доносятся из бамбукового леса, когда дует ветер. Велю сейчас же вырубить эти деревья!
По приказу короля весь бамбук срубили, а вместо него посадили деревья кизила. И всё равно в дни, когда дул ветер, к ветру примешивались слова «У короля ослиные уши», которые слышала вся деревня.
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-16 14:44:23
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