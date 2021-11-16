Син Дон из Super Junior заразился COVID-19

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Мы, как всегда, спешим к нашим радиослушателям с самыми горячими новостями о корейских знаменитостях! На прошлой неделе стало известно, что участник группы Super Junior Син Дон заразился коронавирусом. Также участница группы Lovelyz Ми Чжу покидает своё родное гнездо Woolim Entertainment и уже подыскала себе новое пристанище. Не пропустите наш эфир в эту среду!