Син Дон из Super Junior заразился COVID-19

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Ослиные уши короля
2021-11-16
#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-17
Мы, как всегда, спешим к нашим радиослушателям с самыми горячими новостями о корейских знаменитостях! На прошлой неделе стало известно, что участник группы Super Junior Син Дон заразился коронавирусом. Также участница группы Lovelyz Ми Чжу покидает своё родное гнездо Woolim Entertainment и уже подыскала себе новое пристанище. Не пропустите наш эфир в эту среду!
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-16 14:44:23
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