Сотрудничество Юга и Севера в восстановлении лесов

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11 ноября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил видеообращение участникам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он подчеркнул, что участие Северной Кореи в восстановлении лесов поможет сократить выбросы парниковых газов, будет способствовать миру и процветанию в Северо-Восточной Азии. Выступая на 26-й Конференции ООН по изменению климата, Мун Чжэ Ин сказал, что Сеул сократит выбросы парниковых газов на всём Корейском полуострове за счёт сотрудничества с Пхеньяном в восстановлении лесов. С подробностями - старший научный сотрудник Корейского института национального объединения г-н Чо Хан Бом.