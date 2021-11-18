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Вступительные экзамены в вузы КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-11-18

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

18 ноября в Республике Корея состоялся единый государственный экзамен, по итогам которого определяется потенциальная возможность поступления в вуз. Легко представить, что участники экзамена и их родители очень нервничали. Возможно, те, кто готовится к аналогичному экзамену в Северной Корее, чувствуют то же самое. На Севере поступление в университет напрямую связано со стабильной работой и обеспеченной жизнью. Неудивительно, что родители изо всех сил стараются устроить своих детей в престижные университеты. О том, как происходит поступление в вузы в Северной Корее, расскажет заместитель директора Корейского института национального объединения г-жа Чо Чжон А (조정아).

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