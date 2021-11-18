Серый кардинал (킹메이커)

Вступительные экзамены в вузы КНДР
2021-11-18
#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-15
Режиссер: Пён Сон Хён
В ролях: Соль Гён Гу, Ли Сон Гюн
Премьера: декабрь 2021 года
Ким Ун Бом – амбициозный политик, страстно жаждущий карьерного роста. Его конечная цель – стать президентом РК. В этом ему помогает талантливейший политтехнолог Со Чхан Дэ. Благодаря ему Ким Ун Бом выигрывает выборы и становится кандидатом в президенты от своей партии. Однако вскоре случается страшный инцидент. В доме Ким Ун Бома происходит взрыв. Подозрение в его организации падает на ближайшее окружение политика, в частности, на его главного помощника Со Чхан Дэ.
2021-11-18
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