Серый кардинал (킹메이커)





Режиссер: Пён Сон Хён

В ролях: Соль Гён Гу, Ли Сон Гюн

Премьера: декабрь 2021 года





Ким Ун Бом – амбициозный политик, страстно жаждущий карьерного роста. Его конечная цель – стать президентом РК. В этом ему помогает талантливейший политтехнолог Со Чхан Дэ. Благодаря ему Ким Ун Бом выигрывает выборы и становится кандидатом в президенты от своей партии. Однако вскоре случается страшный инцидент. В доме Ким Ун Бома происходит взрыв. Подозрение в его организации падает на ближайшее окружение политика, в частности, на его главного помощника Со Чхан Дэ.