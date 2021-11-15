Музыкальный продюсер Ли Су Ман о связи искусства и NFT-токенов

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РК имеет все предпосылки чтобы стать одним из лидеров в сфере технологий метавселенной, в том числе невзаимозаменяемых токенов, нового направления в искусстве. Об этом 10 ноября заявил основатель продюсерского агентства SM Entertainment Ли Су Ман (이수만), выступая на одной из конференций, посвящённой блокчейн-технологиям. Видение будущего SM Entertainment связано с миром аватаров, долгие годы мы работали в данном направлении, сообщил он. Итогом проделанной работы стал дебют гёрл-группы aespa (에스파) в ноябре 2020 года, благодаря которой технологии метавселенной привлекли внимание представителей сферы развлечения. Ли Су Ман также рассказал о намерении создать виртуальный мир под названием SM Culture Universe, который мог бы вобрать в себя различный интеллектуальный контент, напрямую связанный с NFT-токенами, позволяющими создавать уникальные в мире предметы. Стоит заметить, что не только SM Entertainment, но также и другие известные в стране продюсерские агентства проявляют активный интерес к данной сфере.