РК активно продвигает культуру корейской поп-музыки в Таиланде

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В одной из школ провинции Бурирам на северо-востоке Таиланда открылся комплексный уголок корейской культуры. Здесь, на малой родине участницы группы APINK Лисы (리사), его посетители смогут прикоснуться к корейской поп-музыке. В создании уголка принимали участие корейский центр развития международных культурных обменов совместно с продюсерским агентством YG Entertainment. Ранее культурный образовательный центр организовал специальную лекцию на тему корейской поп-музыки. Кроме того, в период до 22 ноября здесь пройдут уроки танцевальной академии K-POP. Участница группы APINK Лиса в своём видеопослании обратилась к ученикам школы с надеждой на то, что данное событие надолго останется в их памяти, а также предоставит им возможность для дальнейшего развития.