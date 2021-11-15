Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

РК активно продвигает культуру корейской поп-музыки в Таиланде

2021-11-15

ⓒ YONHAP News

В одной из школ провинции Бурирам на северо-востоке Таиланда открылся комплексный уголок корейской культуры. Здесь, на малой родине участницы группы APINK Лисы (리사), его посетители смогут прикоснуться к корейской поп-музыке. В создании уголка принимали участие корейский центр развития международных культурных обменов совместно с продюсерским агентством YG Entertainment. Ранее культурный образовательный центр организовал специальную лекцию на тему корейской поп-музыки. Кроме того, в период до 22 ноября здесь пройдут уроки танцевальной академии K-POP. Участница группы APINK Лиса в своём видеопослании обратилась к ученикам школы с надеждой на то, что данное событие надолго останется в их памяти, а также предоставит им возможность для дальнейшего развития.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >