Группа 10CM выпускает новый мини-альбом





Группа 10CM представила очередной мини-альбом. Новая работа под названием The 3rd EP (더 써드 EP) вышла в четверг, 11 ноября, сообщает продюсерское агентство MAGIC STRAWBERRY SOUND. В пластинку вошли пять музыкальных дорожек, все они были написаны лично солистом группы Квон Чжон Ëлем (권정열). Заглавный трек получил название «Вчера ты оставила меня» (어제 너는 나를 버렸어). В песне поётся о молодом человеке, расставшемся со своей возлюбленной. Внимание слушателя сфокусировано на его эмоциональном состоянии – герой песни без особых сожалений воспринимает случившееся, подчёркивая свою занятость и отсутствие времени на то, чтобы скучать по ушедшей любви. Это первый мини-альбом 10CM за последние несколько лет. В последнее время группа время от времени публиковала сингл-альбомы, в том числе саундтреки к южнокорейским сериалам.