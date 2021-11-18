В РК низкий уровень занятости выпускников вузов

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Республика Корея занимает 31-е место среди 37 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню занятости выпускников вузов. На это указывают результаты анализа, проведённого Корейским институтом экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Согласно представленным данным, лишь 75,2% молодых людей с высшим образованием в возрасте от 25 до 34 лет трудоустроены. Аналогичный показатель в Великобритании составляет 90,6%, в Германии – 88,4%, в Японии – 87,8%. Доля экономически неактивного населения среди выпускников южнокорейских вузов составляет 20,3%. Это третий по величине показатель среди стран ОЭСР. Под экономически неактивным населением подразумеваются граждане страны старше 15 лет, не желающие работать или не имеющие соответствующих навыков. Статистические данные также показали, что в 2020 году 30% экономически неактивного населения готовятся к трудоустройству, а 20% не предпринимают для этого никаких действий.

Одной из причин проблем с занятостью среди молодёжи с высшим образованием является низкий уровень трудоустройства по специальности. Согласно статистике, более половины южнокорейцев находят работу не по специальности, что является самым высоким показателем среди стран-членов ОЭСР. В этом году работу не по специальности нашли 52,3% трудоустроившихся граждан. Другая причина кроется в ограниченном количестве мест на востребованные специальности для абитуриентов. В Стэнфордском университете США набор по специальности «компьютерные технологии» вырос в пять раз по сравнению с 2008 годом, тогда как в Сеульском государственном университете - лишь с 55 до 70 человек. Кроме того, рост количества рабочих мест не поспевает за скоростью роста количества выпускников. Если последний показатель ежегодно увеличивается в среднем на 3%, то количество рабочих мест для людей с высшим образованием увеличивается лишь на 1,3%. Помимо этого, сказывается и сокращение рабочих мест в некоторых сферах из-за компьютеризации и механизации процессов.