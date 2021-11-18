В РК отменён запрет на доступ подростков к играм в ночное время

ⓒKBS News

В Республике Корея отменена система ограничения доступа подростков к играм в ночное время. Соответствующая поправка к Закону о защите подростков принята Национальным собранием 11 ноября. Из закона удалён пункт о запрете игр с полуночи до шести часов утра лицам младше 16 лет. Поправка обусловлена значительным изменением игровой индустрии за последние десять лет – именно столько действовал запрет.

Если раньше игры создавались на основе персональных компьютеров, то теперь основной доступ осуществляется через мобильные телефоны. Кроме того, появились такие разновидности контента как персональные эфиры, онлайн-трансляции видео, веб-комиксы. Вопрос об отмене ограничения на ночной доступ к онлайн-играм поднимался и во время работы двух предыдущих составов Национального собрания, однако тогда дело так и не дошло до внесения поправок.

Вместо ограничения ночного доступа родители и подростки получат возможность регулировать общее время доступа к играм. Поправка к законопроекту также предусматривает систему консультирования, обучения и лечения подростков и родителей, страдающих от игровой зависимости.

Ограничение доступа к играм в ночное время было введено в начале 2000-х годов, когда многие школьники младше 16 лет страдали игровой зависимостьюи. Однако данная система не принесла должных результатов, поскольку на зарубежные онлайн-игры ограничение не распространялось, и в итоге пострадали отечественные производители игр. Правительство намерено и дальше направлять усилия на профилактику игровой зависимости, проводя соответствующее обучение и кампании совместно с профильными ведомствами.