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Дата рождения: 20 декабря 1978 г.

Рост: 182 см

Дебют: 1999 год, студийный альбом Chapter 1 в составе группы god





Певец и актёр Юн Ге Сан родом из Сеула. В 1999 году дебютировал в составе группы god, в которой выступал до 2004 года. После выхода из группы начал актёрскую карьеру. Его первой работой стал сериал «Моей невестке – 19 лет» (형수님은 열아홉), вышедший на экраны телевизоров в 2004 году. В это же время актёр принимает участие в съёмках первого фильма «Школа балета» (발레교습소), за роль в котором был награждён премией искусств «Пэксан» в номинации «Новичок года». Из наиболее известных работ артиста стоит выделить фильм «Мнение меньшинства» (소수의견), «Сумрачный странник» (유체이탈자), «Лица вне закона» (범죄도시). Последний стал самым успешным фильмом в карьере актёра. Среди сериалов особого внимания заслуживают третий сезон сериала «Хай-кик» (하이킥! 짧은 다리의 역습), за роль в котором актёр получил премию MBC Entertainment Awards в номинации «Лучший актёр в жанре комедия (ситком)», а также сериал «Преступный пазл» (크라임 퍼즐).