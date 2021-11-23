Живая легенда корейской популярной музыки, Чо Ён Пхиль

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Третью неделю ноября мы посвящаем живой легенде, символу корейской популярной музыки, певцу Чо Ён Пхилю(조용필). Чо Ён Пхиль родился 21 марта 1950 года шестым ребенком в семидетной семье. Его семья занималась добычей соли и была самой богатой в районе. Будучи школьником, будущий певец уже полностью был погружен в музыку. Отец певца не разрешал школьнику заниматься музыкой, поэтому Чо Ён Пхиль, отказавшись от комфортной жизни, в возрасте 18 лет уходит из дома. Начал свою музыкальную карьеру Чо Ён Пхиль в 1968 году – он играл за 8-ю армию США, место, где история корейской популярной музыки берет свои истоки. Юный певец выступал в качестве вокала и гитариста в группе «Аткинз»(애트킨즈), после чего в 1971 году формирует музыкальный коллектив «Ким трио»(김트리오).

Популярность Чо Ён Пхилю приносит песня «Возвращайся в Пусанский порт»(돌아와요 부산항에), исполненная им в 1976 году. Эта музыкальная дорожка становится настоящим «народным хитом». Помимо этой песни в репертуаре легендарного певца также множество мега-хитов: «Мона Лиза»(모나리자), «Девушка с короткими волосами»(단발머리), «Красная стрекоза»(고추잠자리), «Женщина за окном»(창밖의 여자), «Дорогой друг»(친구여), «Леопард с горы Килиманджаро»(킬리만자로의 표범). Но сегодняшний выпуск мы решили посвятить менее известным песням Чо Ён Пхиля. Нашу рубрику мы открыли с музыкальной дорожкой «Забытая любовь»(잊혀진 사랑), после которой прозвучали песни «Дикий цветок» (들꽃) и «Незабудка»(물망초). К вниманию наших радиослушателей была представлена музыкальная композиция, которая называется «Сеул 1987 года»(1987년의 서울). Мало кто знает, что в репертуаре Чо Ён Пхиля есть протестная песня. «Сеул 1987 года» посвящается Движению за демократизацию 10 июня в Корее. Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» мы завершили с песней «Ветер несет твой запах»(그대 향기는 흩날리고).