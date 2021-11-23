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Александр Макухин из Москвы, часть 2

#Вы в эфире l 2021-11-21

Воскресный журнал

Александр Макухин из Москвы, часть 2

Краткое содержание выпуска:

#Путешествия в киберпространстве  

#Мир для всех 

#Радио и литература для души

#Целеустремлённость и стремление к знаниям  

#Кредо по жини: Пусть каждый идёт своей дорогой.

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