Фильм «Чрезвычайная ситуация» выходит в прокат

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Южнокорейские фильмы, показ которых был отложен в связи с пандемией коронавируса, выходят в прокат. В их число вошла кинокартина «Чрезвычайная ситуация» (비상선언) режиссёра Хан Чжэ Рима (한재림) в главной роли с актёрами Сон Ган Хо (송강호) и Ли Бён Хоном (이병헌). Её премьера запланирована на январь 2022 года, 18 ноября сообщили в кинопрокатной компании ShowBox. Сюжет фильма развивается вокруг экстренной ситуации на борту самолёта, следующего до Гавайских островов. Ранее эта кинокартина была показана в рамках 74-го Каннского фестиваля. Кроме работы режиссёра Хан Чжэ Рима также состоится показ других фильмов, съёмки которых были завершены долгое время назад. В их числе фильмы «Родословная полицейского» (경관의 피) в роли с актёрами Чо Чжин Уном (조진웅) и Чхве У Сиком (최우식), а также «Пират: Флаг гоблина» (해적:도깨비 깃발) в роли с актёром Кан Ха Нылем (강하늘) и актрисой Хан Хё Чжу (한효주). Их премьера запланирована на январь 2022 года. Ранее, в декабре 2021 года, состоится показ фильмов «Серый кардинал» (킹메이커) в роли с актёрам Соль Гён Гу (설경구) и Ли Сон Гюном (이선균) и «С Новым годом» (해피 뉴 이어) в роли с актрисами Хан Чжи Мин (한지민), Им Юн А (임윤아) и актёрами Ли Дон Уком (이동욱) и Кан Ха Нылем (강하늘).