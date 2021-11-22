Певец Чон Дон Вон представил первый студийный альбом

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Певец в жанре трот Чон Дон Вон (정동원) в среду, 17 ноября, выпустил первую студийную пластинку «Грусть, щедрое дерево» (그리움, 아낌없이 주는 나무). Поклонники его творчества проявили активный интерес к новой работе артиста. Количество предзаказанных альбомов превысило 100 тыс. копий, сообщили в продюсерском агентстве Show Play Entertainment. Чон Дон Вон работал над альбомом в течение полутора лет. В него вошли двенадцать песен с двумя заглавными треками – «Прощай, моя любовь» (잘가요 내사랑) и «Незабудка» (물망초). В создании альбома приняли участие ряд музыкантов, в том числе композитор Чо Ëн Су (조영수), один из членов жюри музыкальной передачи «Мистер трот» (미스터트롯). 14-летний певец Чон Дон Вон дебютировал в декабре 2019 года, представив альбом «Чудо» (Miracle). В 2020 году принял участие в съёмках передачи «Мистер трот», по итогам которой занял пятое место.