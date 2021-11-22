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Телеканал KBS объявил актёрский состав нового сериала

2021-11-22

ⓒ STORYJCOMPANY

Актёр Со Ин Гук (서인국) и актриса О Ëн Со (오연서) примут участие в съёмках нового сериала KBS «Минамдан» (미남당). Это экранизированная версия одноимённого веб-комикса, повествующая об истории эксперта по выявлению лжи Нам Хан Чжуна, решившего стать шаманом. Роль главного героя сыграет актёр Со Ин Гук. Актриса О Ëн Со получила роль начинающего детектива Хан Чжэ Хи.  Также в съёмках сериала примут актёры Квак Си Ян (곽시양), Квон Су Хён (권수현) и актриса Кан Ми На (강미나). Показ сериала запланирован на первое полугодие 2022 года.

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