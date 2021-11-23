Школа 2021 (학교 2021)





Режиссер: Ким Мин Тхэ

В ролях: Ким Ë Хан, Чо И Хён, Чху Ëн У

Премьера: 24 ноября 2021 года





История из жизни ребят, отказавшихся от соперничества для поступления в университет, выбрав для себя иной жизненный путь. Впереди их ждут мечты, дружба, переживания и взросление.