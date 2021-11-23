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Школа 2021 (학교 2021)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-22


Режиссер: Ким Мин Тхэ

В ролях: Ким Ë Хан, Чо И Хён, Чху Ëн У

Премьера: 24 ноября 2021 года


История из жизни ребят, отказавшихся от соперничества для поступления в университет, выбрав для себя иной жизненный путь. Впереди их ждут мечты, дружба, переживания и взросление.

Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
Школа 2021 (학교 2021)
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