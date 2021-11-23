Школа 2021 (학교 2021)

Сияющий момент (빛나는 순간)
2021-11-23
#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-22
Режиссер: Ким Мин Тхэ
В ролях: Ким Ë Хан, Чо И Хён, Чху Ëн У
Премьера: 24 ноября 2021 года
История из жизни ребят, отказавшихся от соперничества для поступления в университет, выбрав для себя иной жизненный путь. Впереди их ждут мечты, дружба, переживания и взросление.
2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
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