По пути в аэропорт (11) 알아서 뭐하게?

Диалог недели

은우(Ын У): 꿈이 뭐였어요?

А кем вы хотели бы стать?

혜원(Хе Вон): 그걸 니가 알아서 뭐하게?

Зачем тебе это знать?

은우(Ын У): 딸인데 엄마 꿈 정도는 알아야죠.

Ведь я ваша дочь, надо же знать о чём мечтает моя мама.

혜원(Хе Вон): 보통 자식들은 엄마 꿈 따위에는 관심 없어.

Обычно дети не интересуются мечтой своей мамы.





Фраза недели

알아서 뭐하게?

[А-ра-со мо-ха-гэ]

Зачем тебе это знать?





Грамматика

알아서 – от глагола 알다 «знать» и окончания -아서, которое указывает причины для каких-либо действий. 뭐하게 – от глагола 뭐하다. 뭐하다 – сокращенная форма от глагола 무엇하다, который означает «делать что-либо», «для чего-либо использовать что-либо». Далее к глаголу присоединилось окончание -게. Окончание -게 используется, когда говорящий хочет определить намерения собеседника. Поэтому можно понять, что окончание -게 добавляет значение «почему», «зачем». Все вместе получается 알아서 뭐하게?, что означает «для чего тебе это знать?», а попроще «зачем тебе это знать?». Данное выражение используется, когда говорящий не хочет рассказывать собеседнику о чем-либо.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 알아서 뭐하게?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 알아서 뭐하게요?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



