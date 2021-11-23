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Сияющий момент (빛나는 순간)

#Пять минут о кино l 2021-11-23

Сеул сегодня


Кен Хун – продюссер документального фильма, который приезжает из Сеула на остров Чечжудо, чтобы снять фильм о профессиональных ныряльщицах Хэне. Он встречает Чин Ок, однако та крайне настороженно относится к молодому человеку. Кен Хун пытается разузнать о ней побольше, начинает общаться с ее друзьями и знакомыми, а после того, как он случайно упал в море и Чин Ок его спасла, они становятся ближе друг к другу. Чин Ок начинает лучше понимать молодого человека, а тот все глубже проникает в закрытый мир этого узкого круга профессионалов, у которых множество своих тайн…

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