Углеродная нейтральность и её влияние на экономику

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Представители 197 стран мира, принимавшие участие в Конференции ООН по изменению климата (COP26), подписали соглашение, цель которого - максимальное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году. Документ официально называется Климатический пакт Глазго. Его основная цель сводится к стремлению сократить использование угля. Таким образом, декарбонизация становится новым трендом мировой экономики. Однако сам процесс реализации углеродной нейтральности очень непростой. Сейчас экономики многих стран мира восстанавливаются. Одновременно усугубляется торговый конфликт между Китаем и Австралией. На этом фоне высказываются опасения по поводу глобального энергетического кризиса. Ситуацию обостряет то, что впереди зима, когда спрос на энергию значительно возрастает. Поднимаются цены на уголь, нефть, газ и другие ископаемые виды топлива. В результате повышаются потребительские цены. О том, как сложившаяся ситуация может сказаться на южнокорейской экономике, и какие превентивные меры следует принять, расскажет директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Участники Конференции ООН по изменению климата (COP26), проходившей в Великобритании, подписали Климатический пакт Глазго. Конференция проходила с 31 октября по 12 ноября. Не всё было гладко: в некоторых моментах мнения участников расходились. Но консенсус был найден. В частности, было решено поэтапно сокращать использование угля, принято решение к 2025 году удвоить объем средств, выделяемых на адаптацию к изменению климата по сравнению с уровнем 2019 года. Также достигнута договорённость о пересмотре в следующем году целей по снижению выбросов парниковых газов в рамках усилий по удержанию роста глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса.





Климатический пакт Глазго примечателен тем, что он включает пункты о поэтапном сокращении применения угля и об отказе от неэффективных субсидий ископаемого топлива. Соглашение по итогам конференции впервые затрагивает эти пункты. Изначально странам предлагалось «ускорить поэтапный отказ от угля и производных ископаемого топлива». Но из-за протеста Индии, у которой доля угля в энергосистеме достигает 70%, эта формулировка была смягчена до «поэтапного сокращения» использования угля. Практически по каждому пункту имелись разногласия, поэтому многие считают результаты конференции недостаточно эффективными. Ожидания, может быть, не оправдались, но решения по углю, скорее всего, окажут значительное влияние на южнокорейскую промышленность.





Основным достижением Климатического пакта Глазго является договорённость о сокращении использования угля. И это не может не сказаться на отечественной промышленности. Наибольшие выбросы парниковых газов фиксируются в сталелитейной отрасли. Они могут достигать 117 млн тонн в год. Это 30% показателя всей промышленности. Сегодня уделяется внимание новым технологиям, позволяющим заменить уголь водородным топливом. Но эксперты полагают, что их массовое применение будет возможно только к 2050 году. На втором месте по объёмам выбросов нефтехимическая, а на третьем – цементная промышленность. В этих сферах также ведутся работы по декарбонизации производственного процесса. Однако новые технологии станут дополнительной нагрузкой для южнокорейской промышленности, которая в основном использует уголь.





Республика Корея прилагает много усилий для реализации политики углеродной нейтральности. В конце прошлого года президент страны Мун Чжэ Ин объявил о принятии соответствующей стратегии. Уже через полгода был сформирован комитет по углеродной нейтральности при президенте. Ещё через три месяца был готов план достижения поставленных целей. Выступая 1 ноября в Глазго на конференции ООН по климату, южнокорейский лидер официально подтвердил намерение Сеула сократить к 2030 году выбросы углерода на 40% по сравнению с уровнем 2018 года. К 2050 году планируется полностью отказаться от использования угля на электростанциях. Таким образом, Сеул демонстрирует готовность следовать мировым трендам в областях экологии и климата. Сегодня переход человечества от машин с двигателями внутреннего сгорания к экологичным уже не тема для обсуждений, а конкретная задача. Однако многие развитые страны столкнулись с энергетическим дефицитом, что заставило их наращивать использование ископаемого топлива. В этой связи растёт стоимость сырья, а следом и потребительские цены.





Многие задаются вопросом, возможна ли реализация зелёной политики в нынешних условиях. Столкнувшись с проблемами инфляции и дестабилизации рынка, в ряде стран серьёзно задумались над тем, насколько оправданна радикальная декарбонизация экономики и другие моменты зелёной политики. Даже США увеличили производство электроэнергии за счёт угля на 22% в годовом исчислении. Это первый рост показателя за последние семь лет. Рост мировых цен на сырьё оказывает ощутимое влияние не только на экономику в целом, но также на деловую активность и домохозяйства. Поэтому многие полагают, что нынешняя зелёная политика — это всего лишь пустые лозунги.





С одной стороны, углеродная нейтральность является одной из самых обсуждаемых тем мирового сообщества. С другой стороны, высказываются опасения, что неосторожная реализация этой концепции может привести к финансовому кризису. Среди возможных последствий указываются энергетический кризис, рост цен на нефть и сырьё. Поэтому необходима выработка превентивных мер.





В обществе по-прежнему сохраняется общее понимание того, что в средне- и долгосрочной перспективе нужно двигаться по пути зелёной политики. Для этого нужно сосредоточиться на повышении технологического потенциала и конкурентоспособности отечественных компаний. Следует провести реструктуризацию промышленности, ориентированной на Китай. Человечество пытается балансировать между необходимостью решения климатических проблем и наличием не менее важных энергетических вопросов. Мир должен избрать более активную позицию, активизировав усилия по развитию технологий, которые позволят ускорить процесс перехода на экологически чистые энергоносители. Помимо этого, неизбежно и изменение структуры промышленности.





Опасения о возможном энергетическом кризисе и инфляции показывают, насколько глубоко в нашей жизни укоренилась прежняя система экономики, в основе которой лежат углероды. Однако все мы знаем о проблеме изменения климата. У человечества нет иного выхода, кроме как пойти по пути изменения энергетической системы. И главное в этом вопросе – обеспечить успешную адаптацию промышленности и экономики.