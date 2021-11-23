Сияющий момент (빛나는 순간)
2021-11-23
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-11-23
Давным-давно четыре морских владыки-дракона правили востоком, западом, югом и севером. И вот один из них - дракон южных морей – серьёзно заболел. Как-то раз к больному дракону явился неизвестный гость.
- Я небожитель. Я спустился к тебе с самих небес, услышав о твоей болезни.
Небожитель рассказал Дракону, что его болезнь может вылечить заячья печень. Он нарисовал портрет зайца, а потом рассеялся в воздухе.
Все слуги замолчали, узнав, что зайцы живут на суше. И лишь Черепаха, также служившая при Драконе, тихонько вышла вперёд.
- Я отправлюсь за зайцем.
Бережно храня рисунок зайца, Черепаха направилась на сушу.
Наконец Черепаха добралась до суши.
- Ах, и где же мне найти зайца?
Но вдруг Черепаха увидела белого пушистого зверька, скачущего по тропинке. Её сердце так заколотилось, что она с трудом успокоилась и, наконец, заговорила с Зайцем.
- Ах, как же я смогу отправиться в такое далёкое место. Я даже плавать не умею.
- Не волнуйтесь об этом. Вы можете сесть на мою спину, а я в безопасности доставлю вас во дворец. А если вы захотите вернуться, то я снова привезу вас обратно.
Черепаха заспешила к берегу, переживая, как бы Заяц не передумал. Она посадила его к себе на спину и поплыла во дворец Дракона.
К Зайцу подошли стражники и грубо схватили за все четыре лапы. Он изо всех сил пытался бороться, но его так крепко держали, что он ничего не мог сделать. Наконец Зайца привели к Дракону.
- Послушай-ка, Заяц! Я заболел серьёзной болезнью. Говорят, твоя печень обладает редкими целебными свойствами.
Конечно же, Заяц не хотел так незаметно погибнуть во дворце Дракона. В этот момент ему в голову пришла хорошая мысль.
- Ваше морское высочество, печени во мне сейчас нет. Наша печень считается бесценным лекарством. Её выпрашивают и животные, и люди, поэтому я всегда вытаскиваю её перед выходом из дома и прячу в укромном месте.
Так Зайцу удалось успокоить Дракона. Он снова забрался на панцирь Черепахи, и они отправились на сушу.
- Заяц! Скорее пойдёмте за печенью!
- Что за глупая Черепаха! Ты что, и правда поверила? Где ты видела животных, которые вытаскивают свою печень?
Черепаха не могла вернуться в морской дворец после исчезновения Зайца, поэтому продолжала плакать на том же месте.
Но тут Заяц появился снова! Он приготовил для Черепахи большую кучку своего помёта! Черепаха же аккуратно завернула это бесценное снадобье и вернулась во дворец. Когда Дракон принял это лекарство, то действительно выздоровел.
2021-11-23
2021-11-22
2021-11-22
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