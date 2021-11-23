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Давным-давно четыре морских владыки-дракона правили востоком, западом, югом и севером. И вот один из них - дракон южных морей – серьёзно заболел. Как-то раз к больному дракону явился неизвестный гость.

- Я небожитель. Я спустился к тебе с самих небес, услышав о твоей болезни.

Небожитель рассказал Дракону, что его болезнь может вылечить заячья печень. Он нарисовал портрет зайца, а потом рассеялся в воздухе.





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Все слуги замолчали, узнав, что зайцы живут на суше. И лишь Черепаха, также служившая при Драконе, тихонько вышла вперёд.

- Я отправлюсь за зайцем.

Бережно храня рисунок зайца, Черепаха направилась на сушу.





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Наконец Черепаха добралась до суши.

- Ах, и где же мне найти зайца?

Но вдруг Черепаха увидела белого пушистого зверька, скачущего по тропинке. Её сердце так заколотилось, что она с трудом успокоилась и, наконец, заговорила с Зайцем.

- Ах, как же я смогу отправиться в такое далёкое место. Я даже плавать не умею.

- Не волнуйтесь об этом. Вы можете сесть на мою спину, а я в безопасности доставлю вас во дворец. А если вы захотите вернуться, то я снова привезу вас обратно.

Черепаха заспешила к берегу, переживая, как бы Заяц не передумал. Она посадила его к себе на спину и поплыла во дворец Дракона.





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К Зайцу подошли стражники и грубо схватили за все четыре лапы. Он изо всех сил пытался бороться, но его так крепко держали, что он ничего не мог сделать. Наконец Зайца привели к Дракону.

- Послушай-ка, Заяц! Я заболел серьёзной болезнью. Говорят, твоя печень обладает редкими целебными свойствами.

Конечно же, Заяц не хотел так незаметно погибнуть во дворце Дракона. В этот момент ему в голову пришла хорошая мысль.

- Ваше морское высочество, печени во мне сейчас нет. Наша печень считается бесценным лекарством. Её выпрашивают и животные, и люди, поэтому я всегда вытаскиваю её перед выходом из дома и прячу в укромном месте.

Так Зайцу удалось успокоить Дракона. Он снова забрался на панцирь Черепахи, и они отправились на сушу.





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- Заяц! Скорее пойдёмте за печенью!

- Что за глупая Черепаха! Ты что, и правда поверила? Где ты видела животных, которые вытаскивают свою печень?

Черепаха не могла вернуться в морской дворец после исчезновения Зайца, поэтому продолжала плакать на том же месте.





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Но тут Заяц появился снова! Он приготовил для Черепахи большую кучку своего помёта! Черепаха же аккуратно завернула это бесценное снадобье и вернулась во дворец. Когда Дракон принял это лекарство, то действительно выздоровел.