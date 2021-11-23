Пополнение в семействе Чхэна из группы EXO

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Прошлая неделя оказалась полна удивительных событий! 16 ноября стало известно, что Чхэн из группы EXO готовится стать отцом во второй раз. Также результаты анализа данных крупнейшего интернет-портала РК Naver показали, что самым популярным по запросам артистом является трот-певец Им Ён Ун, сумевший обогнать по этому показателю остальных сильных конкурентов. Рассказываем обо всех этих неожиданных новостях поподробнее в нашем эфире в эту среду!