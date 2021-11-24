Бум комнатного садоводства. Ч.2





Занятия по комнатному садоводству называются также занятиями по «курированию растений». На них рассказывают о жизненном цикле растений, плюсах и минусах их выращивания, а также о способах украшения ими жилого пространства.

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В январе, согласно данным крупнейшей в стране сети гипермаркетов «Лотте март», продажи товаров для садоводства, несмотря на общее резкое сокращение продаж из-за пандемии, вслед за ростом на 17,6% в 2019 году продолжили эту тенденцию в 2020 году, увеличившись на 18,7%. В частности, в 2020 году, когда пребывание в четырёх стенах стало нормой жизни, продажи комнатных растений и ваз выросли на 46,5% и 22,3% соответственно. Согласно данным интернет-магазина «Интерпарк», во второй половине 2020 года продажи товаров, связанных с садоводством, выросли на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Процветает также индустрия аренды гидропонных установок. Согласно данным Корейской ассоциации содействия изобретениям, масштаб рынка гидропонных установок, оценивавшийся в 2019 году в 10 млрд. вон, к 2023 году вырастет до 500 млрд. вон.





Planterior и растения-питомцы

Planterior — ещё один тренд, которым мы обязаны буму садоводства. Результаты анализа покупок по кредитным картам, опубликованные Институтом финансов Хана, показали, что продажи цветов и цветущих растений в январе-феврале 2020 года по сравнению с прошлым годом снизились соответственно на 8% и 10%, но с марта, когда связанные с пандемией ограничения стали строже, начали восстанавливаться и с апреля по октябрь демонстрировали рост вплоть до 30% в месяц.





В некоторых семьях комнатные растения перестали быть простым украшением интерьера и превратились в домашних питомцев. Восприятие растений как питомцев позволяет человеку чувствовать себя менее одиноким и изолированным, что особенно актуально для тех, кто живёт один, и особенно для пожилых. Интерес к таким питомцам вырос после того, как многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе участники BTS, стали рассказывать в соцсетях о своих «зелёных друзьях» как о питомцах.





Правительственный анализ потребительских трендов в области цветущих растений также показал, что количество поисковых запросов относительно индустрии цветущих растений и цветов в 2020 году увеличилось примерно на 10,3% по сравнению с 2019 годом, что подтверждает растущий интерес к тренду planterior и растениям-питомцам.





Онлайн-курсы, выйдя за рамки показа того, как наполнить почвой горшок и посадить в него растения, теперь предлагают самые разнообразные занятия, в том числе по использованию растений для декорирования стен.

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Американский психолог Стивен Каплан выдвинул «теорию восстановления внимания», согласно которой человек, чтобы освободиться от накопившейся ментальной усталости, инстинктивно стремится к природе. Общение с растениями ведёт к повышению выработки серотонина, успокаивает и снижает риск депрессии. Те, кто попал под чары садоводства, вероятно, испытали на себе целительные способности растений. Предполагается, что комнатное садоводство и после окончания пандемии не перестанет быть элементом нового стиля жизни.





Зарубежный рынок также предлагает невиданное ранее разнообразие услуг и изделий, связанных с садоводством. Так, производящий роботов китайский стартап Vincross разработал роботы-растения, которые двигаются как животные-питомцы, а австрийский стартап Herbert создал Ponix Systems — своего рода панно для выращивания цветов и зелени, выполняющее одновременно декоративную функцию. Помимо этого, появились отели для растений, куда вы можете сдать своего зелёного питомца на время отъезда, и клиники для растений. Также есть онлайн-сервисы, где могут поставить диагноз и назначить лечение, если ваше растение-питомец вдруг заболеет.





Чон Дэ Хон президент Корейской ассоциации по содействию садоводству в жизни





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





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