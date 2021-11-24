В корейской музыке можно выделить два цикла церемониальной музыки, которая исполнялась во время проведения конфуцианских ритуалов или во время обрядов поминовения королей Чосона. Эта музыка во многом отличается от привычных традиционных мелодий. Об её особенностях и создателях вы сможете узнать из нашего выпуска.





Выпуск 541. Церемониальная музыка

* Часть «Хванчжонгун» из церемониальной музыки «Мунмё чэреак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Части из церемониальной музыки «Чонмё чэреак» - Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Тэчхвитха» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки