Конференция лидеров трёх революций

Пополнение в семействе Чхэна из группы EXO
2021-11-24
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-11-25
Цель Конференции лидеров трёх революций, прошедшей недавно в Пхеньяне, выразить уважение к должностным лицам и предприятиям, которые хорошо проявили себя в областях идеологии, техники и культуры, широко распространив их пример. Подобные конференции проводятся примерно раз в десять лет, начиная с 1986 года. С подробностями – доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.
2021-11-24
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-23
2021-11-23
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