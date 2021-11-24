Конференция лидеров трёх революций

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Цель Конференции лидеров трёх революций, прошедшей недавно в Пхеньяне, выразить уважение к должностным лицам и предприятиям, которые хорошо проявили себя в областях идеологии, техники и культуры, широко распространив их пример. Подобные конференции проводятся примерно раз в десять лет, начиная с 1986 года. С подробностями – доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.