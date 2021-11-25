Группа BTS получила три награды American Music Awards

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Южнокорейская бойз-группа BTS удостоена наград сразу в трёх категориях премии American Music Awards (AMA),. Коллектив победил в номинациях «Артист года», «Лучший поп-дуэт / группа», «Лучшая поп-песня». В самой главной категории «Артист года» исполнители смогли обойти таких мировых звёзд, как Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd. На церемонии вручения премии BTS выступили с песней My Universe вместе с известной группой Coldplay, а также исполнили свой хит Butter. В уходящем году этот сингл продержался 10 недель на первом месте главного чарта Hot 100.

Специалисты уже называют южнокорейский коллектив музыкальными лидерами десятилетия. В 1960-е годы таковыми была группа «Битлз», в 1970-е – Элтон Джон, в 1980-е – Майкл Джексон, в 1990-е – «Нирвана», в 2000-е – рэпер Дрейк. Успехи BTS на протяжении 2-3 последних лет свидетельствуют о большой армии поклонников группы. Сразу три награды премии АМА стали ещё одним тому доказательством.

Достижения BTS и других южнокорейских музыкантов, актёров, деятелей искусства в очередной раз доказывают, что страна обладает не только сильной промышленностью, но и мягкой силой, которая так важна во время четвёртой промышленной революции. Помимо BTS, яркими примерами являются успех картины «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, отмеченного сразу четырьмя наградами «Оскар», а также награда Американской киноакадемии актрисы Юн Ё Чжон за роль второго плана в картине «Минари». Ещё один успешный пример – сериал «Игра в кальмара», который уже три месяца подряд остаётся на первом месте по количеству просмотров на платформе Netflix.