Скончался экс-президент РК Чон Ду Хван

ⓒYONHAP News

Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван скончался 23 ноября у себя дома в возрасте 90 лет. Он возглавлял страну с 1980 по 1988 год, придя к власти в результате военного переворота. После окончания президентского срока он пожертвовал своё имущество и жил в буддийском монастыре Пэктамса. В 1996 году Чон Ду Хван был признан виновным в организации военного переворота и коррупции, за что был приговорён к смертной казни, но приговор был заменён пожизненным заключением. В декабре 1997 года Чон Ду Хван был амнистирован.

Покойный экс-президент родился в 1931 году в уезде Хапчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо. Он участвовал добровольцем в Корейской войне, а после её окончания, уже в 1955 году, поступил на учёбу в военное училище. В октябре 1979 года, когда был убит тогдашний президент страны Пак Чон Хи, он занимал пост главы объединённого следственного комитета при Командовании безопасности и отвечал за расследование убийства. В декабре того же года Чон Ду Хван организовал военный переворот, в результате которого пришёл к власти. В стране было сразу же объявлено военное положение, а демократические митинги жестоко подавлялись. В 1980 году в Кванчжу началось Демократическое движение, которое было жестоко подавлено. Погибли сотни демонстрантов. 1 сентября того же года путём непрямых выборов Чон Ду Хван был избран президентом. Уже в следующем году он инициировал поправки в Конституцию, предусматривавшей семилетний срок правления президента.

Среди положительных достижений политики Чон Ду Хвана можно отметить развитие спорта и культуры, стабилизацию цен, восстановление темпов экономического роста, введение системы минимального размера оплаты труда и медицинского страхования. И всё же в корейской истории Чон Ду Хван остался как один из самых авторитарных правителей.

Последние годы жизни экс-президент провёл в своём доме в Сеуле. Он страдал болезнью Альцгеймера и множественной миеломой. По желанию покойного прощание с ним прошло в кругу семьи по буддийским обрядам.