Президент РК побеседовал с жителями страны в прямом эфире

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21 ноября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ответил на вопросы граждан страны в прямом телеэфире. Встреча проходила в свободной форме. Наиболее широко была затронута тема возвращения к обычной повседневной жизни в условиях пандемии COVID-19. Глава государства выразил озабоченность резким ростом числа тяжелобольных пациентов и сокращением количества свободных коек в больницах. Он допустил, что меры социального дистанцирования могут быть ужесточены при чрезмерной нагрузке на медицинскую систему.

Мун Чжэ Ин выразил сожаление, что принятые меры не учитывают в достаточной мере возможность заражения вакцинированных пациентов. Касательно поддержки населения, пострадавшего от пандемии, президент заявил, что доверяет решению кабинета министров. Ранее правящая Демократическая партия Тобуро выступала с предложением о выплате компенсаций всем гражданам, однако позже было решено оказать поддержку лишь пострадавшим слоям населения.

Наиболее сложным вопросом президент назвал рост цен на недвижимость. Он в очередной раз принёс извинения за неудачную политику в данной области. Специалисты неоднократно указывали на острую нехватку доступного жилья, однако правительство приступило к решению этого вопроса только с начала нынешнего года. Тем не менее, как отметил Мун Чжэ Ин, ни при одном другом правительстве не было таких высоких показателей купли-продажи недвижимости.

Президент выразил сожаление по поводу низкой занятости среди молодёжи, отметив, что в последнее время уровень трудоустройства почти полностью восстановился. Однако качество рабочих мест по-прежнему нуждается в улучшении.