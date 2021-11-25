Звезды музыкальных шоу на выживание

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Последняя неделя ноября посвящается песням музыкальных исполнителей, которые стали звездами на небосклоне корейской эстрады с помощью музыкальных шоу на выживание. Бум музыкальных программ прослушивания принесло телешоу «Superstar K»(슈퍼스타K) канала Mnet. Несмотря на то, что «Superstar K» была передачей кабельного телевидения, она вызвала сенсацию у зрителей, и вскоре появилось множество подобных программ и в главных телеканалах страны. В передаче «Superstar K» насчитывается всего 8 сезонов и победителем первого сезона стал певец Со Ин Гук(서인국). Он считается одним из самых успешных артистов в Корее, который великолепно совмещает карьеру певца и актера. Самое главное, что певец проторил путь последующим участникам программы «Superstar K» в главные телеканалы страны – участникам кабельных программ было нелегко пробиться на сцену главных телекомпании. Ну, а нашу рубрику открыл дебютный сингл Со Ин Гука «Зов»(부른다).

Далее мы познакомились с еще одним участником программы «Superstar K» - Busker Busker(버스커 버스커). Музыкальный коллектив вышел в финал третьего сезона и завоевал второе место. Песня «Dream Girl»(동경소녀), с которой они выступили на сцене, стала очень популярной среди публики. Она и прозвучала на наших волнах вторым треком.

Затем мы перешли певице Ли Ха И(이하이) из музыкального шоу KPOP Star(케이팝스타). Вниманию наших радиослушателей была представлена музыкальная дорожка «Сложно»(어려워) из третьего полноформатного альбома, который был выпущен в сентябре.

В последнюю очередь мы рассмотрели шоу программу «Sing Again»(싱어게인). Конкурс на выживание проводился для музыкальных исполнителей, которые уже успели выпустить хотя бы один альбом, но не имели шанса выступать на сцене. Окончательным победителем передачи стал Ли Сын Юн(이승윤), который выступал под номером 30. Мы прослушали песню «То, что хотел сказать тебе»(들려주고 싶었던) в исполнении Ли Сын Юна.