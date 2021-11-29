Актриса Пак Син Хе выходит замуж

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Актриса Пак Син Хе (박신혜) выходит замуж за актёра Чхве Тхэ Чжуна (최태준). Свадебная церемония состоится в январе 2022 года в Сеуле. На мероприятие будут приглашены только близкие гости будущих молодожёнов. Об этом 22 ноября сообщили в продюсерском агентстве Salt Entertainment. В скором времени я начину жизнь со своим будущим супругом - мужчиной, ставшим для меня опорой и принявшей меня такой какая я есть, - таким сообщением Пак Син Хе поделилась со своими поклонниками в официальном сообществе. Мы также ждём пополнение в семье, добавила она. Пак Син Хе и Чхве Тхэ Чжун объявили о своих отношениях в 2017 году, приняв решение связать себя узами брака спустя четыре года отношений. Актриса Пак Син Хе дебютировала в 2003 году. Её первой работой стал видеоклип певца Ли Сын Хвана (이승환) к песне «Цветок» (꽃). На сегодняшний день - это одна из популярнейших актрис в РК.