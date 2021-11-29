Южнокорейские сериалы покоряют Netflix

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РК в 2021 году представила ряд успешных сериалов. Помимо нашумевшего «Игра в кальмара» (오징어 게임) внимание международной общественности привлёк очередной южнокорейский контент. На этот раз объектом внимания стала работа режиссёра Ëн Сан Хо (연상호) «Зов ада» (지옥). Некоторые иностранные СМИ уже прочат сериалу большой успех, назвав его «Второй игрой в кальмара». По мнению CNN, сюжет с первых минут приковывает внимание телезрителя. Действие сериала развивается на фоне прихода посланников ада. Авторами сценария стали режиссёр сериала Ëн Сан Хо и автор комиксов Чхве Гю Сок (최규석). Премьера сериала состоялась на платформе Netflix 19 ноября 2021 года. По результатам в период с 15 по 21 ноября «Зов ада» вошёл в первую десятку в глобальном рейтинге платформы с показателем 4.348 часов просмотра. Кроме того, сериал занял первое место в категории телевизионных программ не на английском языке.