Пусан открывает новые просторы для туристов

ⓒ Busan Metropolitan City

Город Пусан – отличное место для съёмок фильмов, сериалов и телевизионных программ. Местные власти в целях повышения туристического потенциала города планируют рассказать об этом, создав различные маршруты как для местных, так и иностранных туристов. Полезная информация для путешественников будет собрана на портале visitbusan.net. Особое внимание привлекает расположение мест, где проходили телевизионные съёмки. В их число, к примеру, были включены недавно вышедший сериал «Сейчас, мы расстаёмся» (지금, 헤어지는 중입니다), показ которого стартовал на телеканале SBS 12 ноября, фильм «Корабль Победа» (승리호) от Netflix и другой контент. Также на портале будет представлен музыкальный контент от брата и сестры Хэ Ри и Юн Со Ан (해리안&윤소안). Это ютуберы, известные на просторах интернета своими кавер-версиями к южнокорейским песням. Снятый на территории Пусана видеоклип будет представлен на данной платформе. Власти Пусана до 5 декабря планируют провести конкурс, в котором нужно будет угадать расположение и название местности из видеоклипа. Он будет доступен для посетителей портала, говорящих на корейском, английском, китайском и японском языках.