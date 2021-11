BTS внесла неоценимый вклад в популяризацию K-POP по всему миру

ⓒ Big Hit Music

На сегодняшний день представители музыкальной индустрии говорят о невероятных успехах группы BTS (방탄소년단), которыми может похвастаться не каждый мировой исполнитель. Южнокорейская группа достигла высоких вершин, хотя сами участники скромно отзываются о своих достижениях. Так, в 2015 году BTS впервые вошла в музыкальный чарт Billboard 200 с альбомом «Самый прекрасный момент в жизни ч. 2» (화양연화 파트.2), заняв 171 место. Затем в 2017 году южнокорейские артисты представили пластинку Love Yourself 承 'Her (러브 유어셀프 승 허), на этот раз ворвавшись в первую десятку хит-парада. Уже на следующий год очередной музыкальный альбом LOVE YOURSELF 轉 Tear (러브 유어셀프 전 티어) впервые среди южнокорейских исполнителей стал лидером музыкального чарта Billboard 200. В последствие ещё несколько пластинок LOVE YOURSELF 結 Answer (러브 유어셀프 결 앤서), MAP OF THE SOUL : PERSONA (맵 오브 더 솔: 페르소나), MAP OF THE SOUL : 7 (맵 오브 더 솔: 7), BE (비) также стали лидерами чарта. В другом чарте HOT 100 музыкальный хит «Динамит» (Dynamite) в 2020 году поднялся на вершину списка, удерживая лидерство в течение трёх недель. В том же году две другие песни Savage Love (새비지 러브) и Life Goes On (라이프 고스 온) заняли первые места. В 2021 году песня «Масло» (버터) в течение десяти недель занимала лидерство. Музыкальные новинки Permission to Dance (퍼미션 투 댄스) и My Universe (마이 유니버스) также стали лидерами хит-парада.