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Тхэ Иль (태일이)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-29


Режиссер: Хон Чжун Пхё

В ролях: Чан Дон Юн, Ëм Хе Ран, Чин Сон Гю, Пак Чхоль Мин

Премьера: 1 декабря 2021 года


1970 год. Рынок «Пхёнхва». Молодой человек по имени Чон Тхэ Иль начинает яростную борьбу за улучшение прав работников и условий труда.

Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
Тхэ Иль (태일이)
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