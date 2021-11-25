Тхэ Иль (태일이)

Система северокорейских вузов
2021-11-25
#Новости шоу-бизнеса l 2021-11-29
Режиссер: Хон Чжун Пхё
В ролях: Чан Дон Юн, Ëм Хе Ран, Чин Сон Гю, Пак Чхоль Мин
Премьера: 1 декабря 2021 года
1970 год. Рынок «Пхёнхва». Молодой человек по имени Чон Тхэ Иль начинает яростную борьбу за улучшение прав работников и условий труда.
2021-11-25
2021-11-26 11:25:38
2021-11-25 15:41:29
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