По пути в аэропорт (12) 말이 그렇다는 거지

Диалог недели

효은(Хё Ын): 맨날 먹을 수 있는데 내가 해녀 되면.

Если я стану ныряльщицей, то можно будет каждый день кушать такое.

미진(Ми Чжин): 여긴 이런 거 다 잡아먹어야 돼?

Разве всё подобное нужно самостоятельно ловить, чтобы поесть?

효은(Хё Ын): 말이 그렇다는 거지. 이모도 참 유머를 모르네.

Не в прямом смысле, конечно. У тебя нет чувства юмора.





Фраза недели

말이 그렇다는 거지

[Ма-ри г-рот-тха-нын го-чжи]

Не в прямом смысле, конечно





Грамматика

말 – «слова», «речь», «язык». К этому существительному присоединено окончание основного падежа 이. Далее следует 그렇다는 거지. Прилагательное 그렇다 имеет разные значения, но в основном используется с значениями «состояние, цвет, образ чего-либо похоже на такое» или «нет особого изменения». Сюда присоединилось усилительное окончание -는. 거 – зависимое существительное 것 «то». И в конце окончание разговорной речи -지. Все вместе получается 말이 그렇다는 거지, что дословно переводится как «это лишь слова», а по смыслу означает «не в прямом смысле, конечно». Данное выражение используется, когда говорящий шутил о чём-либо, но собеседник, не понимая это, задает такие вопросы как «это правда?», «так и есть?», «серьёзно?». Говорящий, говорив 말이 그렇다는 거지, утверждает, что сказанные ему слова – это всего лишь шутка.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 말이 그렇다는 거지

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 말이 그렇다는 거지요, 말이 그렇다는 것이지요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 말이 그렇다는 것입니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



