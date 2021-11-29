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Уходящая осень

2021-11-29

Новости



28 ноября, последний выходной ноября. Люди прогуливаются между пожелтевшими камышами в парке водно-болотных угодий Кальтэ города Ансана провинции Кёнгидо, наслаждаясь поздней осенью.

(Yonhap News) 


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