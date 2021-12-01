Компания Inzent – лидер сферы данных и программного обеспечения

ⓒ INZENT

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомимся с компанией Inzent (인젠트), которая работает в сфере баз данных и программного обеспечения. У микрофона – президент компании г-н Чан Ин Су.





В прошлом году компании Inzent исполнилось 20 лет. Первоначально она работала в финансовой сфере. Постепенно появились интересы в сфере программного обеспечения. Позже Inzent расширилась за счёт слияния с другими компаниями. Мы стремимся к предоставлению предложений и решений, которые позволяют облегчить и автоматизировать работу клиентов.





ⓒ INZENT

Глава компании Inzent г-н Чан Ин Су более 30 лет работает в сфере информационных технологий. Ему довелось возглавлять компанию Handysoft и поработать вице-президентом Корейской Ассоциации индустрии программного обеспечения. В 2018 году он был удостоен награды Data Guru за вклад в развитие отрасли, а в 2020 году возглавил Inzent. На протяжении двадцатилетия Inzent работала в сфере финансов. Такие крупные конгломераты как KB и Hana Group проводили практические все свои операции при помощи средств, разработанных компанией. Между тем, время идёт, и Inzent решила переориентироваться, сосредоточившись на новой сфере – базах данных. Одновременно ведётся работа по диверсификации рабочих направлений. Компания предлагает решения не только для сферы финансов, но и государственных услуг, производства и связи. Компания объявила себя разработчиком технологий «платформ данных», которые являются средствами сбора огромного объёма информации, её переработки и анализа. В недалёком прошлом сфера информационных технологий занималась лишь управлением большими данными компаний. Но сегодня дело дошло до предоставления решений по управлению бизнесом и направлений работы в будущем. На словах сделать это не так сложно, но на деле предоставление таких услуг требует высокого технологического потенциала. Между тем, с разработками Inzent познакомились не только крупные компании, но и простые потребители.





Бизнесу довольно сложно самостоятельно управлять большими данными из-за высоких эксплуатационных расходов. Поэтому развивается рынок public cloud - облачной структуры, предназначенной для свободного использования широкой публикой. У нас есть разработка eXperDB (엑스퍼DB), работающая на платформе Data Base Management System. К примеру, на торговом сайте SSG есть периоды большого наплыва клиентов во время больших скидок. В этой связи объём операций купли-продажи может достигать миллиардов долларов. Своих ресурсов у SSG просто не хватит для обработки всех данных. Наша платформа eXperDB автоматизирует процесс расширения или сокращения доступа к операционным ресурсам в соответствии с ситуацией.





Компания Inzent делает большую ставку на рынок личных данных. Речь идёт об услугах по объединению и эффективному управлению личными данными в финансовых и коммуникационных компаниях, больницах и других крупных учреждениях. С августа 2021 года компании, занятые в сфере управления данными, получили возможность официально предоставлять такие услуги третьим сторонам при получении согласия от тех, к кому относятся эти личные данные. Поэтому у Inzent большие перспективы.





Нашей компании уже 20 лет, и к 2024 году мы намерены разместить свои акции на фондовых биржах. Таким образом мы получим дополнительные средства, которые будут направлены на инвестирование новых проектов и повышение благосостояния сотрудников. Возможно — это также позволит Inzent стать глобальной компанией в сфере программного обеспечения. Это будет стимулом для дальнейшего развития.





Inzent создаёт лучший мир через информационные технологии. Мало кто знает о существовании этой компании, но очень многие смогли оценить удобство и безопасность банковских и других услуг, благодаря технологиям Inzent. Компания продолжает работать, направляясь в будущее.