Samsung Electronics расширяет производство полупроводников в США

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Компания Samsung Electronics построит в американском штате Техас второй на территории США завод по производству полупроводников. Стоимость проекта - 17 млрд долларов. Соответствующий план был объявлен ещё в мае этого года. В качестве места строительства завода рассматривались город Остин, где расположен первый полупроводниковый завод компании, а также штаты Аризона и Нью-Йорк. Но выбор пал на небольшой город Тейлор с населением 17 тыс. человек. Нынешний проект внесёт вклад в расширение цепочки поставок, а также в закрепление компании на американском рынке, где сосредоточены основные клиенты Samsung Electronics в сегменте полупроводников – Google, Tesla, Qualcomm, NVIDIA. О причинах решения Samsung Electronics мы поговорим с директором Института глобальной экономики г-ном Ким Дэ Хо.





Строительство нового завода Samsung Electronics - масштабный проект, инвестиции в который составляют 17 млрд долларов. На базе этого объекта будут производиться системные полупроводники, которые являются неотъемлемой частью технологий связи пятого поколения. Они применяются в высокопроизводительных компьютерах, в сфере искусственного интеллекта и метавселенной. Поэтому такие полупроводники называют основой мировой экономики. Многие передовые компании США, в числе которых Tesla, рассматривают Техас в качестве нового центра технологического развития. К тому же Samsung Electronics выбрала Тейлор из-за обещаний местных властей предоставить значительные налоговые льготы. Кроме того, Samsung Electronics получила гарантии стабильной производственной базы в составе глобального полупроводникового комплекса.





Тейлор — это типичный сельскохозяйственный городок. Новый завод Samsung Electronics включает крупный производственный комплекс, который разместится на площади в 500 гектаров. Отсюда до Остина всего 25 км, что позволит наладить систему взаимодействия между двумя предприятиями. Строительство нового завода начнётся в первой половине следующего года, а массовое производство - во второй половине 2024 года. Ожидается, что это окажет ощутимое влияние на мировой рынок полупроводников.





До сих пор Республика Корея занимала первое место в мире по объёму производства полупроводников. Однако на рынке литейного производства абсолютное лидерство принадлежит тайваньской компании TSMC, чья доля составляет 52,9%. Samsung Electronics на втором месте с показателем – 17,3%, что почти в три раза меньше. Новый завод в Техасе может значительно повысить конкурентоспособность южнокорейского производителя. Кроме того, в Тэйлоре будут производиться чипы на 3-нанометровом технологическом процессе. Это новейшая и сложнейшая технология. Поэтому велика вероятность того, что заказчики будут отдавать предпочтение Samsung Electronics, которая гораздо более передовая в сфере нано-технологий по сравнению с тайванским конкурентом. Это поможет компании подняться на вершину рейтинга.





Масштабный инвестиционный проект Samsung Electronics в США в ситуации обострения конкуренции на мировом рынке полупроводников, помимо прочих плюсов, внесёт вклад в укрепление южнокорейско-американского сотрудничества в данной сфере. В настоящий момент США стремятся к созданию цепочки поставок этого стратегического продукта на своей территории, сократив зависимость от Китая. Именно поэтому американские власти запросили у мировых производителей полупроводников информацию об их предприятиях, а американский разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel сообщил о возвращении на рынок литейного производства полупроводников при поддержке правительства. Всё это говорит о необходимости встраиваться в формируемую Вашингтоном цепочку поставок. Иначе могут возникнуть проблемы. Так, южнокорейский производитель SK Hynix планировал модернизировать свой завод в Китае, но протест США поставил этот проект под вопрос. Между тем, сложилась ситуация, в которой южнокорейские компании инвестируют в другие страны. С чем это связано?





Печально наблюдать за тем, как отечественные компании наращивают производственные мощности за рубежом, создавая там рабочие места. Но у них нет иного выхода. Во-первых, в стране компаний, которые специализируются на разработке и продаже микроэлектроники, не имея собственных производственных мощностей. Именно они являются главными заказчиками полупроводников. Но таких компаний много в США. Кроме того, на данный момент США предлагают масштабные налоговые льготы профильным компаниям, стремясь решить проблему сбоев в поставках. Поэтому для Samsung Electronics выбор в пользу США очевиден. Плюс – встраивание в создаваемую США цепочку поставок выгодно со стратегической точки зрения. Хотелось бы, чтобы и наше правительство уделяло больше внимания поддержке отечественного бизнеса, занятого в сферах технологий будущего, предоставляя налоговые льготы и поощряя общественный интерес к таким компаниям.





Южнокорейское правительство принимает меры по привлечению инвестиций в промышленность. К примеру, была принята «стратегия К-полупроводников», «стратегия развития отрасли батарей», а также «стратегия развития судостроительной отрасли». К 2030 году отечественные компании намерены инвестировать внутри страны около 500 млрд долларов. Активно расширяются меры поддержки бизнеса с тем, чтобы вернуть в страну производителей, которые уже давно работают за рубежом. Но требуются сбалансированные меры, которые будут развивать отечественную промышленность, повышая синергию с бизнесом, работающим в других странах.





В то время как крупный бизнес расширяет производственные мощности в США и Европе, в Республике Корея также сохраняется инвестиционная активность. Отечественным компаниям, работающим внутри страны и за рубежом, следует налаживать тесное взаимодействие. К примеру, многие комплектующие могут производиться в своей стране. С этой точки зрения строительство заводов в США не означает снижение выгоды для отечественной экономики. Напротив, формируется модель развития, которая позволит укрепить позиции страны на рынках Китая, Азии, Европы. Прилагаются усилия для создания качественных кадров и активизации инвестиций. Если южнокорейская промышленность не станет в полной мере самодостаточной, то и за рубежом закрепиться будет сложно. Поэтому сейчас самое время для сконцентрированного инвестирования в повышение конкурентоспособности отраслей полупроводников, батарей, судостроения и других.





После начала пандемии коронавируса мировая экономика пошатнулась из-за сбоев в традиционной цепочке поставок. Конкуренция между США и Китаем усиливается. В таких условиях инновации – это не выбор, а неотъемлемая часть стратегии выживания.