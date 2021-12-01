BTS поборются за одну из главных наград музыкального мира - «Грэмми»

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2021-12-01
#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-01
Безумно популярная группа BTS продолжает доказывать своё мировое признание. Выиграв в трёх номинациях премии American Music Awards 2021, ребята сразу же вступили в схватку за одну из наград престижной музыкальной премии «Грэмми». Что касается мира корейского кинематографа, то на прошлой неделе фанаты актёра Со Кан Чжуна попрощались со своим кумиром: молодой человек отправился отдавать долг Родине.
2021-12-01
2021-11-30 14:38:36
2021-11-30
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