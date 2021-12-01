Благодарные сороки

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Давным-давно в одной глухой горной деревушке жил учёный по фамилии Ким. Однажды он шёл в столицу для сдачи государственных экзаменов. По пути он присел у ручья, чтобы немного отдохнуть.

- Ах! Что это?

Высоко на дереве мужчина увидел два сорочьих птенца, и прямо к ним по дереву медленно поднималась огромная змея.

- Сейчас змей съест этих птенцов! Я должен помочь им!





Учёный Ким вытащил стрелу из колчана на плечах и прицелился в змея. Затем на одном дыхании он выпустил стрелу.

Мать и отец этих птенцов не переставали раскланиваться перед Кимом в знак благодарности.

- Спасибо большое за то, что вы спасли наших детей. Мы никогда не забудем вашей доброты!





Учёный Ким распрощался с сороками и пошёл дальше. Уже поздно ночью он увидел глубоко в горах дом.

- Есть здесь кто?

После долгого стука дверь наконец отворила молодая женщина в традиционном белом одеянии.





Девушка провела Кима в комнату. После вкусного ужина впервые за долгое время учёный лёг спать под одеяло и сразу же крепко уснул. Но уже через какое-то время он проснулся от странного ощущения. Когда он с трудом открыл глаза, то увидел, что его тело обвивает огромная змея.





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- Да кто ты такая? Что ты делаешь со мной?

- Сегодня ты убил стрелой змея, я его жена!

Учёный Ким попросил у женщины прощения.

- Хорошо, я готова спасти тебя, если до рассвета в храме три раза ударит колокол.

- Да кто же будет звонить в колокол посреди ночи?

- Значит, тогда ты умрёшь!

Но вдруг издалека послышались удары колокола.

- Я в гневе! Я не смогла отомстить за мужа! Но уговор есть уговор. Живи!

Змея ослабила свою хватку, а затем превратилась в дракона и поднялась на небо.





Когда на улице посветлело, Ким заспешил в храм и был поражён увиденным. Возле огромного колокола лежало несколько десятков окровавленных сорок. Кровавые следы птиц виднелись и на колоколе.

Учёный Ким похоронил этих сорок в подходящем месте. Похоронил он и змея, которого застрелил в предыдущий день.