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Традиционные песни на классические стихотворения

#Мелодии Кореи l 2021-12-01

Мелодии Кореи

Традиционные песни на классические стихотворения

Многие традиционные песни на классические стихотворения хорошо известны любителям корейской традиционной музыки, но вот обычными современными слушателями они воспринимаются тяжело. В последнее время музыканты стали создавать вариации на подобные песни, интерпретировать текст или подбирать более привычный аккомпанемент, чтобы познакомить широкие массы с такими песенными жанрами корейской музыки.   


Выпуск 542. Традиционные песни на классические стихотворения

* Песня «Квансан юнма» – Ким Гван Сук (вокал)

* Песня «В храме Сонунса» - Кан Гвон Сун (вокал)

* Песня «Поиски весны» – Ансамбль «Соульчиги»

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