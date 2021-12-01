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2021-12-01
#Мелодии Кореи l 2021-12-01
Многие традиционные песни на классические стихотворения хорошо известны любителям корейской традиционной музыки, но вот обычными современными слушателями они воспринимаются тяжело. В последнее время музыканты стали создавать вариации на подобные песни, интерпретировать текст или подбирать более привычный аккомпанемент, чтобы познакомить широкие массы с такими песенными жанрами корейской музыки.
Выпуск 542. Традиционные песни на классические стихотворения
* Песня «Квансан юнма» – Ким Гван Сук (вокал)
* Песня «В храме Сонунса» - Кан Гвон Сун (вокал)
* Песня «Поиски весны» – Ансамбль «Соульчиги»
2021-12-01
2021-11-30 14:38:36
2021-11-30
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