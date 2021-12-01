Многие традиционные песни на классические стихотворения хорошо известны любителям корейской традиционной музыки, но вот обычными современными слушателями они воспринимаются тяжело. В последнее время музыканты стали создавать вариации на подобные песни, интерпретировать текст или подбирать более привычный аккомпанемент, чтобы познакомить широкие массы с такими песенными жанрами корейской музыки.





Выпуск 542. Традиционные песни на классические стихотворения

* Песня «Квансан юнма» – Ким Гван Сук (вокал)

* Песня «В храме Сонунса» - Кан Гвон Сун (вокал)

* Песня «Поиски весны» – Ансамбль «Соульчиги»