Хангыль: в центре внимания всего мира

От культурного контента к языку и письменности. Ч.1





Кей-поп во главе с BTS, оскароносный фильм «Паразиты» Пон Чжунхо, сериал Netflix «Королевство» и другой корейский культурный контент привлекает интерес во всём мире. Теперь же в сфере беспрецедентного мирового внимания оказался корейский язык и корейский письменности хангыль.





Студенты-иностранцы Института короля Сечжона со своими любимыми корейскими словами во время празднования Дня хангыля в 2020 г. Институт короля Сечжона — это глобальная сеть центров изучения корейского языка и культуры, открытых правительством Кореи по всему миру. На 2021 год 234 таких центра действует в 82 странах мира.

© King Sejong Institute Foundation

Ещё несколько лет назад иностранцы, хорошо говорящие по-корейски, были редкостью. Поэтому развлекательная передача «Пичонсан хведам» («Ненормальный саммит»; 2014—2017 гг.), выходившая на JTBC, вызвала особый резонанс. Зрители с изумлением следили за тем, как живущие в Корее иностранцы из разных уголков мира на беглом корейском с жаром обсуждали заданные темы. Но теперь на ТВ можно часто увидеть иностранцев, владеющих корейским едва ли не лучше носителей. Многие из них говорят, что заняться изучением корейского и обосноваться в Корее их побудил корейский культурный контент.

Бум халлю начался, когда в 1990-х годах в Китае и Юго-Восточной Азии познакомились с корейскими сериалами. В начале 2000-х годов в Японии набрал большую популярность телесериал «Зимняя соната», прекрасная история о первой любви. А в 2010-х годах кей-поп стал обрастать прочной фан-базой в мире — от Азии до США, Южной Америки и Европы. Примечательно, что одновременно с ростом интереса к корейскому культурному контенту люди в разных странах мира стали интересоваться корейским языком и хангылем в надежде лучше понимать диалоги в сериалах и тексты песен.





Фанатки кей-попа позируют на фоне стен, исписанных посланиями со словами любви и поддержки любимым артистам, во время фестиваля кей-попа KCON, прошедшего 28—29 сентября 2019 г. в Бангкоке (Таиланд).

© CJ ENM

Картинки с KCON

Медиакомпания CJ ENM организует фестиваль кей-попа KCON, который с 2012 года проводится ежегодно в разных городах за рубежом. Фестиваль посвящён не только музыке, сериалам и кино, но и корейской продукции в таких сферах, как информационные технологии, мода и красота. В октябре 2019 года прямо перед тем, как разразилась пандемия COVID-19, двухдневное мероприятие прошло в Бангкоке, где привлекло более 45 тысяч человек. Зарубежные фанаты кей-попа испытывают также большой интерес к сочжу, рамёну и косметике. На фестивале они выстраивались в очереди перед киосками, где продавали эти и другие корейские товары, а стоило появиться на сцене кей-поп-группе, бросались подпевать и пританцовывать.

Взгляды привлекали также стены, увешанные посланиями фанатов любимым артистам. Среди них легко выделялись фразы на корейском: «Саранхэё» («Я вас люблю»), «Ынвонхамнида» («Болею за вас»), «Ному чоаё» («Очень люблю вас»). Во время фестиваля таец Никхун, участник корейского бойз-бэнда 2PM, вёл концерт на тайском и на корейском, и немало тайцев среди публики встречали одобрительными возгласами и смехом его реплики на корейском без всякого перевода.

В Таиланде кей-поп послужил катализатором бума изучения корейского языка. В 2010 году корейский впервые стали преподавать на регулярной основе в школах 2-й ступени, и сейчас его изучает более 40 тысяч школьников. С 2018 года корейский можно сдавать как второй иностранный язык при поступлении в вуз, что также подстегнуло интерес к его изучению.





Чон Док Хён критик популярной культуры





Полный текст статьи «От культурного контента к языку и письменности»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.