Северная Корея выпускает денежные купоны

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В качестве эквивалента наличных денег Северная Корея выпустила так называемые «тонпхё» (돈표), или денежные купоны, номинальной стоимостью 5 тысяч северокорейских вон. На лицевой стороне купона напечатано «Центральный банк Корейской Народно-Демократической Республики. Тонпхё», а также помещено изображение триумфальной арки в Пхеньяне. Стоимость купона указана прописью, а 2021 год обозначен как год выпуска. С подробностями - старший научный сотрудник Корейского института национального объединения г-н Чо Хан Бом.