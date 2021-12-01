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Северная Корея выпускает денежные купоны

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-12-02

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

В качестве эквивалента наличных денег Северная Корея выпустила так называемые «тонпхё» (돈표), или денежные купоны, номинальной стоимостью 5 тысяч северокорейских вон. На лицевой стороне купона напечатано «Центральный банк Корейской Народно-Демократической Республики. Тонпхё», а также помещено изображение триумфальной арки в Пхеньяне. Стоимость купона указана прописью, а 2021 год обозначен как год выпуска. С подробностями - старший научный сотрудник Корейского института национального объединения г-н Чо Хан Бом.

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