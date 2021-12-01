Свадебная культура в КНДР

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Как правило, мужчина и женщина, которые полюбили друг друга, создают семью в соответствии с национальными обычаями и законами страны, в которой заключается брак. В разных странах могут быть разные свадебные обряды и разный порядок регистрации брака. Сегодня мы поговорим о свадебной культуре Северной Кореи с заместителем директора Корейского института национального объединения г-жой Чо Чжон А.