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Свадебная культура в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-12-02

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Как правило, мужчина и женщина, которые полюбили друг друга, создают семью в соответствии с национальными обычаями и законами страны, в которой заключается брак. В разных странах могут быть разные свадебные обряды и разный порядок регистрации брака. Сегодня мы поговорим о свадебной культуре Северной Кореи с заместителем директора Корейского института национального объединения г-жой Чо Чжон А.

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