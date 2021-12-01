Свадебная культура в КНДР

Основные правила въезда в страну (1) Наличие симптомов
2021-12-01
#Сближаясь с Севером l 2021-12-02
Как правило, мужчина и женщина, которые полюбили друг друга, создают семью в соответствии с национальными обычаями и законами страны, в которой заключается брак. В разных странах могут быть разные свадебные обряды и разный порядок регистрации брака. Сегодня мы поговорим о свадебной культуре Северной Кореи с заместителем директора Корейского института национального объединения г-жой Чо Чжон А.
2021-12-01
2021-11-30 14:38:36
2021-11-30
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