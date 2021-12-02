Яркие утки-мандаринки на отдыхе

Основные правила въезда в страну (1) Наличие симптомов
2021-12-01
2021-12-02
Университет Чоннам в Кванчжу. В местном пруде под ивой отдыхают утки-мандаринки, внесённые в Национальный список памятников природы под номером 327.
(Yonhap News)
2021-12-01
2021-11-30 14:38:36
2021-11-30
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