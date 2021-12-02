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Яркие утки-мандаринки на отдыхе

2021-12-02

Новости



Университет Чоннам в Кванчжу. В местном пруде под ивой отдыхают утки-мандаринки, внесённые в Национальный список памятников природы под номером 327.

(Yonhap News)


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