Южнокорейский фильм покажут в Китае впервые за 6 лет

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Впервые за шесть лет в кинопрокат Китая выйдет южнокорейский фильм. Это картина «О! Мун Хи» режиссёра Чон Сэ Гё. 30 ноября она была одобрена к показу государственным комитетом кинематографии КНР. Действие комедийного фильма происходит в корейской деревне и строится вокруг расследования одного происшествия. В главных ролях снялись актёры На Мун Хи и Ли Хи Чжу. В Республике Корея фильм вышел в прокат в сентябре прошлого года и собрал 350 тыс. зрителей.

В последний раз отечественный фильм выходил в кинопрокат Китая в сентябре 2015 года. После размещения в Республике Корея американских противоракетных систем THAAD в 2016 году Китай ограничил доступ к своему рынку для южнокорейского культурного контента, включая игры, кино, сериалы, популярную музыку. При этом правительство Китая не выпускало официальных постановлений по этому поводу: ограничения накладывались путём отклонения запросов на выдачу соответствующих разрешений. В октябре 2017 года после переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств наметились предпосылки к отмене санкций, однако фактически южнокорейские фильмы ни разу за шесть лет не были одобрены к показу.

О потеплении отношений между лвумя странами свидетельствуют и другие перемены. Помимо выхода кинокартины «О! Мун Хи», для декабрьского номера китайского журнала GQ снялся южнокорейский актёр Ли Дон Ук, а в декабре прошлого года разрешение на предоставление услуг в сфере мобильных игр было выдано южнокорейской компании. Остаётся надеяться, что постепенно Пекин начнёт снимать ограничения, тем более что в 2022 году Республика Корея и Китай будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.